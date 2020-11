Kan Nicky Hayen ex-club tik toedienen in degradatiestrijd?

Afgelopen dinsdag behaalde de Leeuwen tegen KV Oostende een eerste zege sinds speeldag 1, waardoor Nicky Hayen met vertrouwen naar de wedstrijd tegen zijn ex-club kan toeleven. Mits winst tegen STVV wipt Waasland-Beveren zelfs over de Kanaries in het klassement.

De ontlading op de Freethiel was erg groot afgelopen dinsdag. De ploeg van Hayen putte moed en vertrouwen uit de verdiende zege. Op Stayen gaan ze dan ook op zoek naar een zes op zes. Vukotic komt na zijn domme rode kaart tegen Cercle Brugge weer bij de selectie. Al is het maar de vraag of Hayen zijn aanvoerder meteen weer in de basis zal droppen, na de goede prestatie van het team tegen KV Oostende.

Duckens Nazon bezorgde Sint-Truiden maandag met twee doelpunten dan weer een punt op bezoek bij OH Leuven. Door de zeges van Waasland-Beveren en Moeskroen ziet Kevin Muscat de degradatieplaatsen echter gevaarlijk dichtbij komen. In die zin in een rechtstreeks duel tegen Waasland-Beveren erg belangrijk. Een nederlaag is uit den boze voor de Kanaries. Goed nieuws is wel dat Steve De Ridder weer beschikbaar. De aanvoerder en aanjager van de Kanaries zat tegen OHL een schorsingsdag uit na de rode kaart tegen Racing Genk.

De clash tussen de twee geel-blauwe ploegen staat onder leiding van Wesley Alen en is live te volgen op deze website vanaf 16:15u.

