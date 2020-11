STVV-aanvoerder baalt na twee verloren punten: "Slechte matchen kan je ook gewoon winnen"

Doorgaans is STVV-aanvoerder Steve De Ridder een spraakwaterval na de wedstrijd. Zaterdag was het anders. Zuchtend stapte hij de perszaal binnen, op zoek naar verklaringen voor de late gelijkmaker. Al lag de scheidsrechterlijke beslissing nog zwaar op de maag.

"Pff, dit is ongelooflijk. Eerst en vooral: we spelen een slechte tweede helft en we kwamen onder druk te staan. Maar ook zulke wedstrijden kan je winnend afsluiten. Maar daarvoor moet je volwassen zijn", aldus De Ridder, die terugkeerde in de basis na een speeldag schorsing.

Al stelt De Ridder zich ook vragen bij de aanleiding van die tegengoal. Wesley Alen kende wel heel gretig een vrije trap toe na een vermeende trekfout op Frey. "Het is erg dat die overtreding weer tegen ons gegeven wordt. Dat is niet de eerste keer. Dat zijn beslissende fases in een wedstrijd", weet De Ridder.

Nochtans leek er geruime tijd niets aan de hand. STVV kwam vroeg op voorsprong en onder meer De Ridder liet twee mogelijkheden om de match op slot te gooien onbenut. "Maturiteit, kwaliteit, lef... dat zal er allemaal wel mee te maken waarom we deze wedstrijd niet over de streep hebben kunnen trekken. We hoopten met zijn allen op een 6 op 6, dat moet dan maar een 4 op 6 worden. De match van dinsdag in Moeskroen wordt andermaal erg belangrijk voor ons", besluit Steve De Ridder.