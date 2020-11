Nicky Hayen graait in extremis punt mee bij ex-club STVV: "Zo hadden we hen nog veel meer pijn kunnen doen"

Een hoogstaande wedstrijd werd het duel tussen STVV en Waasland-Beveren op zijn zachtst gezegd niet. De Leeuwen leken na een vroeg doelpunt met lege handen huiswaarts te moeten keren. Een doelpunt in blessuretijd voorkwam echter de nederlaag.

Tot groot jolijt van Nicky Hayen. Het doelpunt werd gevierd alsof het een titel was. Na afloop van de partij sprak Hayen, ex-speler en -coach van STVV, van een billijk gelijkspel.

"De opluchting is groot. We zijn 90 minuten lang blijven strijden voor dat punt en ik denk ook dat we dat niet gestolen hebben. We waren erg aangeslagen na die vroege tegentreffer, maar gaandeweg herstelden we het evenwicht. Al kwamen we goed weg toen De Ridder de kans op 2-0 liet liggen. In de tweede helft gingen we voluit op zoek naar die gelijkmaker", aldus Hayen.

Tot kansen leidde dat echter niet. De reden? een gebrek aan diepgang, aldus Hayen. "Dan zie je hoe belangrijk iemand als Efford is voor dit team. Ik vond dat we de bal vandaag vlot van voet tot voel lieten gaan, alleen speelden we te vaak lateraal. We misten verticaliteit. Nochtans hameren we al maanden op de diepgang. Daarmee hadden we STVV vandaag erg veel pijn kunnen doen", vertelt Nicky Hayen, die best kon leven met de puntendeling op Stayen.

"Ja, ik denk niet dat we verdienden om met een nederlaag van het veld te stappen. Ik ben blij dat we onszelf vandaag eens belonen voor onze inzet, dat is al eens anders geweest. De beleving en motivatie die in deze groep schuilt, stemt me erg tevreden."