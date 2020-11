Koita bezorgt Waasland-Beveren puntendeling met rake vrije trap: "Ik moest lach inhouden"

Tot minuut 92 leek Waasland-Beveren te zullen verliezen van een rechtstreekse concurrent. Een vrije trap op een ideale plek werd door Aboubakary Koita in de verste hoek gelegd. De Leeuwen brulden het uit.

De 22-jarige Antwerpenaar sprak de pers na afloop ontwapenend toe. "We kwamen voor drie punten naar hier, maar gezien de omstandigheden en het wedstrijdverloop zijn we heel blij met dit punt", geeft 'Abou' Koita toe. "De opluchting is erg groot, want we mochten hier echt niet verliezen.

Het was Koita die met een vrije trap een punt redde voor zijn team. "Vanaf de ref floot voor de overtreding, had ik in mijn hoofd dat ik zou trappen. Ik had een heel goed gevoel en wilde mijn verantwoordelijkheid nemen. Dat die bal nog even afweek? Maakt niets uit, dat hoort erbij."

Al was het een vreemd tafereel bij die vrije trap. Een STVV-verdediger legde zich op de kunstgrasmas, pal achter de muur. Onder de muur trappen was dus geen optie voor Koita. "Ja, ik zag hem meteen liggen. (lacht) Ik denk dat ze te veel video's van Messi bekeken hebben. Ik moest eerlijk gezegd even mijn lach inhouden toen ik die speler zag liggen", knipoogt Koita.