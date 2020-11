Kevin Muscat en STVV blijven verweesd achter na late gelijkmaker: "Waasland-Beveren dreigde alleen maar van afstand"

Matig spelen en toch winnen... Quasi elke trainer zou ervoor tekenen. Kevin Muscat en STVV waren goed op weg. Een licht toegekende vrije trap in blessuretijd besliste er echter anders over. De Australiër had er na afloop van de partij dan ook logischerwijs de pest in.

Al was de Australische T1 van STVV best tevreden met wat hij voor de koffie zag van zijn team. "Ik vond ons erg goed in de eerste helft. We kregen twee à drie goede mogelijkheden om onze voorsprong te verdubbelen, maar verzuimden dat."

Geen vuiltje aan de lucht, zo leek, tot in blessuretijd. "Ik vond het een erg lichte overtreding. Maar los van dat, we hebben nagelaten om de match af te maken. We lieten hen in de tweede helft te gemakkelijk in de wedstrijd komen, al gaven we amper iets weg. Ze konden geen enkele kans creëren en waren enkel van uit de tweede lijn gevaarlijk."

Zo laat STVV het na om afstand te nemen van Waasland-Beveren in het klassement. "Morgen moeten we goed recupereren en deze teleurstelling wegspoelen. Dinsdag staat alweer een nieuwe wedstrijd voor de deur, waarin we er moeten staan", aldus Muscat. En dat wordt andermaal een belangrijke wedstrijd in de kelder van de Jupiler Pro League, want dan gaan de Kanaries op bezoek bij hekkensluiter Moeskroen.