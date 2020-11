Nordin Jackers (Waasland-Beveren): "Zeker tegen rechtstreekse concurrent doet dit deugd"

Nordin Jackers kreeg al na zes minuten een tegendoelpunt om de oren. Op de kopbal van Garcia zag de ex-doelman van Racing Genk er niet goed uit. Met twee puike reddingen zette hij dat recht, waardoor een doelpunt van Koita in blessuretijd volstond voor een belangrijke puntendeling.

De 23-jarige doelman behoedde zijn team tot twee keer toe van een dubbele achterstand, telkens op een poging van Steve De Ridder. "Op zich spelen we hier vandaag een degelijke wedstrijd. We verdienden het niet om te verliezen vanavond. De ontlading na dat late doelpunt was dan ook logischerwijs erg groot", bekent Nordin Jackers.

Met vier op zes is Waasland-Beveren zowaar bezig aan een reeksje. "Ik vind niet dat we dit punt hier gestolen hebben. In extremis een punt redden is altijd leuk, maar zeker tegen een rechtstreekse concurrent doet dit extra deugd."

Opvallend: Bij Waasland-Beveren moest Vukotic op de bank starten. De aanvoerder keerde terug na een schorsing, maar Hayen hield het vertrouwen in de defensie die de nul hield tegen KV Oostende. Vukotic bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd, topschutter Daan Heymans viel een kwartier voor tijd in.