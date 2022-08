Beukt Antwerp weg naar poules open in Turkije?

Nog één stap scheiden Anderlecht en Antwerp van de poulefase in de Conference League. The Great Old trekt naar Turkije.

In Turkije wordt het een weerzien met onder meer ex-Anderlechtspelers Okaka en Biglia, terwijl Chadli er niet bij is.

Mark van Bommel: 'Turkije is een voetbalgek land. Jammer dat er morgen wellicht slechts 5.000 fans in het stadion zullen zitten.'



'Ik ben via Michael Frey, die bij Fenerbahçe heeft gespeeld, wel wat te weten gekomen over Başakşehir en hun manier van voetballen.' #BASANT #UECL pic.twitter.com/f3xTBNchZ7 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 18, 2022

Voor Antwerp is het na de 12 op 12 in de eigen competitie én het goede werk in de eerdere Europese rondes uitkijken wat ze tegen Basaksehir kunnen.

In Istanbul een goede uitgangspositie verwerven lijkt meteen een erg belangrijk gegeven. Dat kan de poorten richting groepsfase openbeuken.

Een gokje op Antwerp kan je via BetFIRST meer dan drie keer je inzet opleveren. Doe er dus zoals steeds je voordeel mee!