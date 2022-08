Knap laat doelpunt houdt Europese droom van Great Old levendig

Antwerp stond voor zijn laatste horde op weg naar de poulefase van de Conference League. Een goede uitgangspositie proberen te verwerven in Istanbul met oog op de terugwedstrijd was het devies. Of dat lukte?

Bij de Turken geen Nacer Chadli, al waren er met Lucas Biglia en Stefano Okaka wel twee ex-spelers uit de Jupiler Pro League op het veld te vinden. Özil begon op de bank bij zijn nieuwe club. Mark Van Bommel had dan weer een plan.

Vijfmansdefensie

Dinis Almeida werd centraal achterin naast Pacho en Alderweireld gekoppeld, waardoor we eigenlijk een vijfmansdefensie te zien kregen. Ekkelenkamp kreeg ook een basisplek, Frey moest zoals steeds voor de goals proberen te zorgen.

© photonews

© photonews

De spits werd bijwijlen wat aan zijn lot overgelaten. Hard werken deed hij zoals steeds, maar vanop een eiland spelen is nooit makkelijk. En zeker niet in broeierige omstandigehden zoals we in Turkije te zien kregen - de waterbreaks waren niet onlogisch.

Late gelijkmaker

Het tempo leed er ook onder: de eerste helft was eigenlijk een absolute maat voor niets, de brilscore bij de koffie was dan ook niet meer dan logisch. Al was dat geen slechte uitgangspositie voor The Great Old uiteraard.

© photonews

© photonews

Na de pauze wat beterschap. Met in eerste instantie Chouiar in een absolute glansrol. Eerst zette hij de Turken op voorsprong met een heerlijke krul richting verste paal, nadien kreeg hij nog een drietal kansen om er 2-0 van te maken. Butez moest een paar keer goed redden, ook op andere kansen.

Gaandeweg leek de thuisploeg tevreden met een gelijkspel, dus probeerde Antwerp toch nog de bakens te verzetten. Een ingestudeerde vrije trap leek nergens naar, een paar minuten later was het na een ingestudeerde corner wel raak. Almeida kopte uiteindelijk overhoeks de 1-1 tegen de touwen. Een goede uitgangspositie richting de match volgende week op de Bosuil is dat.