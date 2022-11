Individuele flitsen sturen Engeland met monsterscore voorbij machteloos Iran: zowel startende als invallende aanvallers doen vertrouwen op

Engeland heeft zich niet laten verrassen door Iran, toch wel de nummer 20 op de FIFA-ranking. The Three Lions kwamen na een aarzelend begin onder stoom en konden rekenen op hun aanvallende klasse om het verschil te maken. En dat deden ze al in de eerste helft. De match duurde trouwens 114 minuten.

De eerste helft duurde een uur... Ex-Antwerp-doelman Alizera Beiranvand kwam immers hard in botsing met een eigen ploegmaat en had verzorging nodig aan het hoofd. Na een nieuwe poging moest hij toch vervangen worden. Het haalde het tempo uit het eerste halfuur van de match en het leek alsof Engeland geen ideeën vond om de Iraanse verdediging te ontwrichten.

Maar dan was daar ineens de voorzet van Luke Shaw en de jonge Bellingham (19) scoorde in zijn 18de interland zijn eerste doelpunt voor The Three Lions met het hoofd. Nog voor de rust was de match helemaal gespeeld. Engeland heeft de reputatie van moeilijk te kunnen scoren, maar Saka en Sterling maakten komaf met dat verhaal.

© photonews

Twee keer kwam er een goeie voorzet van de flanken via Maguire en Kane en twee keer leverde het een doelpunt op. Engeland kon al beginnen uitbollen in de extra tijd, maar ging wel op zoek naar extra goals. Iran kon - zoals verwacht - geen gelijke tred houden en geen enkele deftige kans afdwingen. Niet dat Engeland zo knap combineerde, maar de individuele klasse maakte het verschil.

Eerredder

De tweede helft was niet echt opwindend te noemen. Engeland had volledige dominantie, maar het hoefde allemaal niet echt meer. Tot Saka nog eens de bal kreeg in de zestien en gewoon op wandel mocht gaan. Uiteindelijk scoorde hij makkelijk in het hoekje. Tamari maakte op aangeven van Carolo Gholizadeh wel nog een prachtige eerredder: een atoomschot in het dak van het doel.

Maar Rashford - die enkele seconden op het veld stond - maakte er even later simpel 5-1 van. Grealish maakte in de slotfase zelfs nog de 6-1. Al kwamen er nog tien minuten bij en kreeg Taremi daarin nog een penalty en scoorde de 6-2. Veel goals, maar een echte waardemeter kon je het moeilijk noemen. Maar dat dit Engeland vertrouwen getankt heeft, daar mag u zeker van zijn. Als schaduwfavoriet met zo'n winst beginnen... dan groei je als ploeg.

© photonews