'Interessante' schaakpartij tussen Marokko en Kroatië levert weinig op

De Rode Duivels openen op woensdagavond hun WK, maar in de voormiddag speelden de twee andere landen uit de groep al tegen elkaar. Een interessant duel om volgen dus, maar werd het ook een spektakelwedstrijd?

Kroatië en Marokko wilden op een goede manier aan hun WK beginnen in een poule waarin voor iedereen ergens toch wel iets mogelijk lijkt. En dat leek zich ook meteen te weerspiegelen in de wedstrijd, want beide ploegen leken vooral niet te willen verliezen.

In verdedigend opzicht stond het aan beide kanten heel goed. Marokko speelde met hoge druk bij momenten, maar deed dat wel vanuit een strakke organisatie en plooide ook heel vaak vrij ver terug. En als het zelf de bal had, dan deden de Kroaten eigenlijk hetzelfde.

Schaakspel

Slotsom: een schaakspel, waarbij heel veel pionnen, torens en lopers werden verzet, maar er nooit echt een heel aanvallend spel werd ontwikkeld. Het middenspel was interessant, het eindspel allerminst. De kansen? Die waren op een hand te tellen.

De beste kans van de wedstrijd was een van de eerste, vlak voor rust. Vlasic kon een voorzet van Sosa van dichtbij naar doel drukken, maar de Marokkaanse doelman was bij de les en hield zo de brilscore op het bord bij de koffie.

Afwachten

Na de pauze was er meteen opnieuw dreiging van de Kroaten, maar al snel verzandde de wedstrijd opnieuw en kregen zelfs de Marokkanen enkele kansjes. Hakimi kwam er een paar keer goed uit en er was ook een kopbal van Mazraoui in de korte hoek.

Scoren? Dat zat er niet in. Gaandeweg leek iedereen ook meer begaan met de 0-0 dan met zelf nog te willen winnen. Niemand echt ontevreden, maar achteraf misschien ook niemand echt tevreden. De Belgen kunnen zich woensdagavond meteen in polepositie zetten.