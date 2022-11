Spanje overklast Costa Rica volledig

Spanje heeft gemakkelijk van Costa Rica gewonnen. Het werden ruime 7-0-cijfers.

Op voorhand werd er al veel verwacht van het jonge Spanje. Ze combineerden er al snel op los en Olmo en Asensio kregen al snel kansen. Lang moest Spanje niet wachten op zijn 1e doelpunt. Olmo naar Gavi en die gaf terug aan Olmo. Die draaide knap rond Duarte en het stond al 1-0.

De volgende kans was het opnieuw prijs voor Spanje. Jordi Alba kon rustig voorzetten en vond centraal in het strafschopgebied Asensio. Die trapte in één tijd binnen. Enkele minuten later was er een penalty voor Spanje. Jordi Alba werd onderuitgetikt en Ferran Torres trapte de bal simpel binnen.

Na de rust tikte Spanje rustig verder. Ferran Torres maakte al snel van kortbij 4-0. Gavi pikte ook een doelpuntje mee door met buitenkantje rechts aan de rand van de 16 een voorzet in doel te verwerken. Invallers Soler en Morata pikten ook nog hun doelpunt mee. Zo werd het een regelrechte afgang voor Costa Rica. Eindstand: 7-0.