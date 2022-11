Richarlison is de held! Twee doelpunten doen Servië de das om tegen Brazilië

Het Braziliaanse sterrenensemble nam het vanavond op tegen Servië in hun openingswedstrijd op dit WK. Richarlison begeleidde de Brazilianen naar de overwinning.

Servië kreeg geen gunstige loting voor de eerste groepswedstrijd. Meteen moesten ze aan de bak tegen het sterrenteam van Brazilië. Na de teleurstelling tegen de Rode Duivels in 2018 wouden de Brazilianen vandaag tonen dat ze hun favorietenrol echt wel waard zijn. De Servische bondscoach Dragan Stojkovic koos van bij de aftrap voor ex-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic. Dat kunnen we best wel opvallend noemen aangezien hij zo Juventusspeler Dusan Vlahovic op de bank hield.

Photonews

Toch bleven we op onze honger zitten in de eerste helft. Brazilië had meestal de bal, maar echte kansen kwamen daar niet van. Eén keer kwam Raphinha na een goede dubbelpass alleen voor de doelman Milinkovic Savic, maar de flankaanvaller van FC Barcelona werkte zeer slecht af en zo kon de Servische doelman de bal zonder problemen tegenhouden. Het was zeker en vast niet enkel Brazilië dat de plak zwaaide, want de Serviërs voetbalden aardig mee en ook achterin waren ze amper op fouten te betrappen. Het lukte hun echter ook niet om Mitrovic in die eerste 45 minuten te vinden. Zo keken we naar een scoreloze eerste helft zonder echt veel kansen.

Gretig Brazilië in de tweede helft

In de tweede helft zagen we van bij de aftrap een gretiger Brazilië. Tite had zijn sterrenploeg tijdens de rust duidelijk goed wakker gemaakt. Dat was ook nodig, want met het gezapige tempo en het gebrek aan kansen konden we nog uren doorvoetballen zonder een doelpunt te zien. In de eerste vijf minuten waren er meteen enkele goede mogelijkheden voor de Brazilianen, maar de netten doen trillen lukte niet meteen. Het was wachten tot minuut 65 voor de Brazilianen de ban eindelijk wisten te breken. Een mooie actie van Neymar belandde voor de voeten van Vinicius Junior. De flankaanvaller van Real Madrid zag zijn inzet nog gekeerd worden door de Servische doelman, maar Richarlison stond goed op te letten en zo zette hij de 1-0 op het bord in de rebound.

Brazil's second goal by Richarlison is amazing, amazing, amazing, very amazing pic.twitter.com/nWqhDDdaxa — trey 〽️ (@honest_papito) November 24, 2022

Na het doelpunt bracht de Servische bondscoach Dusan Vlahovic op het veld en zo gingen ze door met twee spitsen. De Serviërs kwamen ook weer beter in de wedstrijd, maar in minuut 73 was het opnieuw prijs voor de Brazilianen. Vinicius Junior maakte een mooie actie op de flank en zette vervolgens de bal voor doel met de buitenkant van zijn voet. Richarlison controleerde de voorzet die niet helemaal ideaal kwam en knalde de bal vervolgens staalhard met een omhaal tegen de touwen. Nu al misschien wel het doelpunt van het toernooi voor de Braziliaan. Na al dat vieren was het tien minuten voor tijd toch wel even schrikken toen Neymar zich neerzette. Met een blessure moest de sterspeler het veld verlaten, hopelijk voor hem en voor dit WK is het niet al te ernstig.

Topfavoriet stelt niet teleur

Brazilië werd al van op voorhand aangekondigt als één van de topfavorieten. Ook Argentinië kreeg deze stempel, maar zij stelden teleur in hun eerste groepswedstrijd door te verliezen van Saoedi-Arabië. Het klopt, in de eerste helft was het wel nog even zoeken voor de Brazilianen, maar eens het eerste doelpunt gevallen was, was Servië geen partij meer voor Neymar & co. Brazilië lijkt klaar te zijn om te schitteren op dit WK, al is het afwachten of de blessure van Neymar al dan niet meevalt. Al is de bank van de Brazilianen toch wel het vermelden waard, want die loopt over van het talent.