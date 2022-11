Maakt Brazilië favorietenrol meteen waar tegen Servië van Mitrovic & co?

Brazilië speelt vanavond zijn eerste wedstrijd op het WK in Qatar tegen Servië om 20u. Maken Neymar & co meteen hun favorietenrol waar?

Brazilië is zonder enige twijfel weer één van de topfavorieten voor de eindwinst op dit WK. In groep G zullen ze het moeten opnemen tegen Servië, Kameroen en Zwitserland. Een eenvoudige klus wordt dat allerminst. Beginnen doen ze dus vandaag tegen Servië. Om 20u zal de bal op gang worden getrapt voor wat meteen al een serieuze test zal zijn voor het sterrenteam van bondscoach Tite.

© Photonews

Bij Servië zien we heel wat oude bekenden terug. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) zal voor de doelpunten moeten zorgen. Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) is misschien wel de beste speler waar de Servische bondscoach kan over beschikken. De speler van Lazio is een echte metronoom op het middenveld en staat ook zeer hoog aangeschreven.

Ook Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard), Stefan Mitrovic (ex-Kortrijk en KAA Gent), Filip Mladenovic (ex-Standard) en Filip Djuricic (ex-Anderlecht) speelden ooit in de Belgische competitie. Het zal ons benieuwen of deze voormalige Jupiler Pro Leaguespelers iets zullen kunnen doen tegen het sterrenensemble van Brazilië.