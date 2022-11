Denemarken en Tunesië serveren erg slappe koffie in openingsduel groep D

Voor Denemarken en Tunesië begon het WK in Qatar op dinsdagnamiddag. Of het spektakel zou gaan opleveren?

Denemarken en Tunesië zitten in een groep met Frankrijk en Australië en dus wilden ze met een goed resultaat beginnen aan hun WK. Vooraf was het nog even opletten, maar uiteindelijk kwam ook de Deense aanvoerder Kjaer zonder 'One Love'- armband op het veld.

Afgekeurde doelpunten

De wedstrijd zelf had eigenlijk bitter weinig om het lijf. Van meet af aan toonden de Tunesiërs dat ze waren gekomen voor een puntje en met de nodige stevige tackles toonden ze meteen dat ze aanwezig waren in de wedstrijd.

Het werd zeker in de eerste helft een beetje holderdeboldervoetbal allemaal, waarbij het heel lang wachten was op kansen. Jebali scoorde wel, maar vanuit buitenspel. Vlak voor rust moest Schmeichel diezelfde Jebali van de 0-1 houden.

Na de koffie kon ook Denemarken scoren, maar ook hier werd het doelpunt van Skov Olsen afgekeurd vanwege buitenspel. De Denen konden ook een paar keer aanspraak maken op een strafschop, maar zelfs na een tussenkomst van de VAR ging de bal niet op de stip.

Kroniek van een aangekondigde 0-0

Denemarken was wel de betere ploeg in de tweede helft. Dolberg kopte van dichtbij op de Tunesische doelman en ook op pogingen van Eriksen en Lindstrom stond Dahmen pal genoeg om de nul op het scorebord te houden.

De beste kans was misschien voor Cornelius, maar die kopte op de paal. Tunesië loerde een paar keer op de counter, maar kon de eerste 0-0 van dit WK ook niet meer voorkomen. Wie daar de beste zaak zal mee gedaan hebben? Dat moet op termijn nog blijken.