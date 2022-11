Team USA en Wales vergeten klus te klaren en delen de punten

De Verenigde Staten leken dan wel lange tijd op weg naar een overwinning, maar dat was zonder Gareth Bale gerekend. In de slotfase zorgde de aanvaller van Los Angeles FC voor een Welsh punt.

We schreven op voorhand al dat deze wedstrijd voor de Verenigde Staten en Wales wellicht dé match van hun toernooi zou worden. Met een Engeland als favoriet in groep B - The Three Lions zetten die stelling vanmiddag overigens kracht bij - barstte de strijd om de tweede stek vanavond al los.

Het was de VS dat het felst uit de startblokken schoot. Meer zelfs: het leek wel alsof Team USA de voorbije 64 jaar niet op een WK had gespeeld. De Welshmen kwamen zo goed als niet in het stuk voor. De voorsprong via Timothy Weah - na een heerlijk balletje van Christian Pulisic nota bene - was dan ook verdiend.

© photonews

Na de pauze kregen we een omgekeerd spelbeeld te zien. Wales toonde een heel ander gelaat - The Dragons waren opeens wél wakker - en kampeerde op de Amerikaanse speelhelft. Enig probleem: Matt Turner zat er goed tussen en voor Kieffer Moore zijn de Qatarese doelen net enkele centimeters te laat.

Maar toen kwam... Gareth Bale. We vroegen ons al eventjes af of de voormalige speler van Tottenham Hotspur en Real Madrid - leuk om weten: hij voetbalt dezer dagen over de Grote Plas - eigenlijk op het veld stond. De aanvaller werd aangetikt in de zestien en zette de (terechte) strafschop feilloos om, 1-1.

Team USA en The Dragons delen op die manier de punten en... hebben eigenlijk beiden niet waarvoor ze naar Al-Rayyan waren gekomen. Het verschil zal tegen Iran en misschien tegen Engeland moeten gemaakt worden. Al moeten er géén cadeautjes worden verwacht.