Lewandowski laat unieke kans op eerste WK-treffer (en winst) liggen, Mexico bijt tanden stuk op Poolse defensie

Mexico-Polen was niet meteen de meest attractieve match van het toernooi tot dusver te noemen. Mexico wou aanvallen en Polen verdedigde met heel veel volk. Dat resulteerde in een flauwe eerste helft. In de tweede was er meer animo, met onder meer een - gemiste - penalty voor Lewandowski.

Het verhaal van de eerste helft kort samengevat: Mexico wou het spel maken, Polen niet. De Noord-Amerikanen begonnen met heel veel aanvalsdrang onder impuls van de vele duizenden landgenoten die in het stadion zaten, maar Polen stond hen met zowat heel de ploeg op te wachten. Enkel Lewandowski bleef vooraan staan. Ook wel moeilijk om zo op de counter te spelen.

Mexico vergat wel het middenveld te stofferen. Ze stonden soms met zes in de aanval, waardoor de opbouw van de verdedigers moest komen. De beste kans van de eerste helft kwam op naam van Vega op voorzet van Herrera. Zijn kopbal ging naast de grabbelende armen van Szczesny, maar ook voorbij de verste paal. Sanchez had ook nog een goed schot, maar de hoek was zo scherp dat we het moeilijk als een grote kans konden bestempelen.

© photonews

Arme Robert Lewandowski. De topspits moest het alleen zien te rooien in de spits en zag af en toe eens een bal vanuit zijn eigen verdediging gelanceerd worden in zijn richting. Maar ja... dat was zelfs voor hem onmogelijk om er iets deftigs van te maken. En toch kreeg hij in de tweede helft een unieke kans. Na een - lichte - fout op hem mocht hij een penalty nemen.

En zelfs topspitsen hebben last van stress als ze hun eersteling op een WK kunnen maken: slecht ingeschoten en Ochoa in de juiste hoek. De ex-Standard-doelman is een fenomeen op grote toernooien. Even later had Martin een kans, maar ook Szczesny was op post.

Het ging wel veel over en weer, maar kansen kwamen er amper uit voort. Elke gevaarlijk uitziende situatie werd ofwel slecht uitgespeeld of werd onschadelijk gemaakt. Een logisch gelijkspel...

© photonews