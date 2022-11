Sidderen en beven, maar efficiëntie van Batshuayi maakt het verschil tegen Canada

Iemand nog zenuwen over? De Rode Duivels zijn resultaatsgewijs heel goed aan het WK begonnen, maar over de prestatie mogen we toch kritisch zijn. Canada moest normaal gezien het zwakke broertje zijn, maar zo presenteerden ze zich toch niet. De efficiëntie van Batshuayi maakte het verschil.

Aiaiaiai, wat was dat? Dat eerste kwartier leek Canada wel Brazilië te zijn en België - met alle respect - Lierse Kempenzonen. De Canadezen kwamen slag om slinger in de zestien en na acht minuten versierden ze al een penalty nadat Carrasco - onvrijwillig - de bal met de hand raakte in de zestien. Maar gelukkig hebben we Thibaut Courtois in doel staan. De doelman keek goed, wachtte tot het laatste moment en pakte de niet al te best ingeschoten strafschop. De muur is gebouwd!

© photonews

© photonews

En 't zal nodig zijn als we die eerste helft zagen. De verdediging stond op wankele benen en kreeg weinig hulp van de middenvelders. Canada kon heel veel de vrije man vinden en zelfs passes geven binnen de zestien. Da's niet geruststellend. Wat ons wel hoop gaf: Eden Hazard liet een paar flitsen zien van zijn nog aanwezige talent. Balletje aannemen met de man in de rug en wegdraaien... We hebben het lang niet meer gezien.

Onverdiend

Maar voor de rest... Er zat niks van combinerend vermogen in de ploeg. Castagne blonk uit in slechte passes en tussenkomsten. De Bruyne was amper aan de bal te zien omdat hij veel te hoog stond. Tielemans en Witsel werden overlopen op het middenveld. Nee, het was niet goed. Lang zaten we te denken: hopen dat een lange bal op Batshuayi hetzelfde is als hopen dat Pasen eens op een maandag valt.

© photonews

Maar dat was dan buiten de klasse van Alderweireld gerekend en zijn geweldige rechtervoet. Vanuit stand verzond hij een pass van 70 meter en die viel in de zestien voor de voeten van Batsman. Buiten die grote rechthoek ben je weinig met Batshuayi, maar eens erin... Dan verandert hij inderdaad in zijn alter ego. Een gekruist schot in de verste hoek en we stonden op 1-0. Amai, dat was redelijk vleiend te noemen.

De tweede helft hetzelfde beeld, maar Martinez bracht er met Onana en Meunier wel wat meer fysieke kracht in. Zoals een maat ons liet weten: 'Als het niet draait, moet je je duels winnen'. En ja, na een dik uur kreeg hij gelijk. Als je op het middenveld de bal niet laat passeren, komt je verdediging ook minder in de problemen.

De kansen die er kwamen werden wel slecht uitgespeeld. De Bruyne zit nog niet op niveau en kan enkel maar groeien. Zijn passes kwamen onkarakteristiek niet aan. Maar ondanks alles werden de drie punten wel bij België bijgeschreven. Al gaan we na deze match zeker nog niet 'halleluja' roepen.