Peter Vandenbempt geeft Kevin De Bruyne gelijk: "En dat was nog zacht uitgedrukt"

Kevin De Bruyne liet na de wedstrijd tegen Canada meteen weten dat het niet goed genoeg was van de Rode Duivels.

Peter Vandenbempt kon de woorden van Kevin De Bruyne alleen maar bevestigen. “Ik zou zeggen dat dat nog zacht uitgedrukt is”, zei Vandenbempt op MNM. “Het was gewoon slecht. Enkel door een enorme dosis meeval, een uitstekende Courtois en de Canadezen die het nalieten hun kansen af te werken, heeft België dat overleefd.”

Volgens Vandenbempt werd werkelijkheid wat we allemaal op voorhand gevreesd hadden. Het enige verschil was dat er gewonnen werd. Vandenbempt haalt ook de pijnpunten aan.

“Om te beginnen moeten ze nog maar de helft van de energie van de Canadezen proberen te tonen. Op klasse en flair willen de Belgen het doen, maar daar zijn we niet goed genoeg meer voor. Er zijn ook een paar spelers door de mand gevallen, collectief en individueel moet het veel en veel beter. Want zo ga je geen drie of vier keer ontsnappen.”