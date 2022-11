Arnar Vidarsson trekt conclusies over verdediging en geeft oplossing: "Flashback naar EK tegen Italië"

De Rode Duivels leverden op het WK geen grootste prestatie af tegen Canada, zo zag analist Arnar Vidarsson.

Vidarsson was woensdagavond te gast bij Villa Sporza van Karl Vannieuwkerke. Hij keek vooral op van de fouten in de verdediging.

“Verdedigend waren ze ook gewoon niet goed”, klonk het bij Vidarsson. “Ik kreeg een flashback naar de match tegen Italië op het EK. In de documentaire over die Europese titel van Italië zag je hoe bondscoach Mancini voor de match tegen zijn spelers zei: "De Belgische verdedigers zullen jullie ruimte geven en wijken. Wees rustig en klaar om op doel te schieten." En dat gebeurde ook. Er was geen druk op de bal.”

En dat gebeurde opnieuw tegen Canada. “Anderhalf jaar later zie ik dit jammer genoeg opnieuw gebeuren. En dat is niet enkel de fout van de verdediging, ook van het middenveld. Witsel en Tielemans kregen het niet belopen. De ruimte tussen de verdediging en het middenveld was te groot.”

De oplossing is eenvoudig. “Je moet in eerste instantie beslissen wie van de centrale verdedigers druk zet. Je kunt niet achteruitlopen in een vijfmansverdediging. Ten tweede heb je spelers nodig die het kunnen belopen. Dat is voor Witsel en Tielemans te moeilijk, vrees ik. Daarom vond ik dat hij Onana had moeten zetten.”