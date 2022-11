Analist schrok van de Rode Duivels: "Ze hebben hem in de steek gelaten"

Tom Boudeweel volgde de match van de Rode Duivels vanuit het Ahmad Bin Ali Stadion als radiocommentator.

Het was toch even schrikken voor Tom Boudeweel, toen hij de opstelling zag. Vooral Leander Dendoncker was er opeens weer bij, nadat hij enkele wedstrijden niet in de plannen paste.

“Voor het overige viel wel wat te zeggen voor de opstelling van bondscoach Roberto Martinez. Ik denk dat veel mensen het ook zo zouden gedaan hebben. Alleen hebben veel jongens hem in de steek gelaten”, klinkt het op Sporza.

“Als we na Egypte spraken van een wake-upcall, dan denk ik dat veel jongens door die wake-upcall geslapen hebben en gewoon te laat op de afspraak zijn gekomen. Er zijn heel veel Duivels door de mand gevallen.”