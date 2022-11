Martinez countert kritiek op middenveld Tielemans-Witsel: "Makkelijk om schuld in hun schoenen te schuiven"

De drie punten zijn binnen, dat was de voornaamste gedachte na België-Canada.

Er was achteraf veel kritiek op het middenveld Tielemans-Witsel, dat regelmatig een stap te laat kwam en achter de feiten aan moest lopen. Dat vond men bij Sporza ook en zij kregen de kans om de bondscoach aan de tand te voelen waarom hij nu net voor dat duo koos op het middenveld.

"We wilden de wedstrijd controleren met 60 tot 70% balbezit maar Canada had niets te verliezen en zette hoog druk, vaak met 5 man. Als je de match in zijn context bekijkt, zaten de middenvelders gevangen tussen de omschakelmomenten. Ze moesten constant rennen, dan valt er ruimte", klinkt het.

Het voetballende middenveld slaagde er echter ook niet in om wanneer de Rode Duivels dan wel in balbezit waren de bal snel naar voor te brengen. "Door hun druk konden we met een goede balcirculatie in enkele passes gevaarlijk zijn en dat kunnen Witsel en Tielemans. Maar we raakten verlamd door emoties en waren bang om fouten te maken. We kwamen nooit echt in ons spel maar je kan de schuld niet enkel in hun schoenen schuiven", besluit de bondscoach.