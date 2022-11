Batshuayi keek op van Martinez: "Hij was niet blij en schreeuwde het uit"

Michy Batshuayi was zo goed als onzichtbaar tegen Canada, maar deed uiteindelijk wel wat van hem verwacht werd.

De eerste zege op het WK in Qatar hebben de Rode Duivels te danken aan Michy Batshuayi. Hij deed wat een spits moet doen en dat is doelpunten scoren.

“We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden tegen Canada. We moeten de wedstrijd nu analyseren en onze werkpunten aanduiden. Ik hoop dat we ons niveau in de volgende matchen kunnen opkrikken. Het moet veel beter”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Batshuayi spreekt ook over Roberto Martinez tijdens de rust. “Hij was niet blij. Hij schreeuwde en zei dat we de bal in de ploeg moesten houden en zelf het tempo van de wedstrijd moesten aangeven. Dit is nog niet het beste België, maar we gaan werken om dat zo snel mogelijk te worden.”