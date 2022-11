Verhaal van de man die scoort tegen geboorteland fleurt flauwe Zwitserland-Kameroen op, nederlaag voor Hongla & co

Sommige WK-wedstrijden moeten het meer hebben van het verhaal erom heen. Zwitserland-Kameroen is zo'n ontmoeting geworden. Matchwinnaar Embolo zal één van de weinigen zijn die deze partij nooit gaat vergeten.

Met Hongla (ex-Antwerp), Fai (ex-Standard) en Oum Gouet (KV Mechelen) stonden drie spelers aan de aftrap in deze affiche die gekend zijn in onze competitie. Hun fungeren was het meest interessante om volgen, want van de algemene spelkwaliteit moest het niet komen. Daarvoor lag het tempo te laag en was er te veel afval. Zwitserland dacht aanvankelijk te controleren, maar Kameroen kon er zeker zijn voet wel snel naast zetten.

De beste en vrijwel enige grote kans uit de eerste periode was ook voor de Kameroeners. Mbeumo schoot vanuit een scherpe hoek op Sommer, waarna Toko Ekambi in de herneming de 0-1 aan de voet had. De aanvaller van Lyon besloot echter over. Een kopbal van Akanji op hoekschop die voorlangs ging, was op slag van rust het grootste Zwitserse gevaar.

Geen viering

Waren de Kameroeners na de pauze nog niet goed wakker? In elk geval gaven ze in de eerste minuten sinds de hervatting veel ruimte weg en daar maakte Zwitserland graag gebruik van. Uitgerekend Embolo trapte van in de rechthoek raak op aangeven van Shaqiri. De in Kameroen geboren spits vierde ook niet, maar zijn doelpunt telde wél.

Kameroen moest nu toch wat meer komen en had het daar moeilijk mee. Dat bood ook perspectief voor Zwitserland, bij één van die mogelijkheden vergat Vargas de bal buiten het bereik van Onana te trappen. Het bleef dus bij die ene goal voor de Zwitsers. Zij pakten de punten tegen een Kameroen dat sinds de achterstand volledig inspiratieloos bleek. Geen overbodige luxe in een groep met Brazilië.

