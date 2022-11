Saoedi-Arabië zorgt voor eerste grote stunt op WK en klopt Argentinië, dat drie goals afgekeurd zag en desastreus aan tweede helft begon

Wat een verrassing! Saoedi-Arabië heeft topfavoriet Argentinië geklopt in de eerste groepsmatch. Nochtans leken de Argentijnen in de eerste helft amper problemen te gaan kennen en kwamen ze snel op voorsprong. Maar in het begin van de tweede helft keerden de Saoedi's het helemaal om.