Mag Argentinië zich bestolen voelen? Discussie op sociale media over al dan niet terecht afkeuren van goal Lautaro

Argentinië likt zijn wonden na de 1-2 tegen de Saoedi's, maar mag het zich bestolen voelen? Lautaro Martínez was één van de spelers die een doelpunt zag afgekeurd. Het is nog maar de vraag of dat terecht was.

In de loop van de eerste helft zag Argentinië maar liefst drie doelpunten afgekeurd. Aangezien de VAR zich over al deze fases boog, zou je ervan uitgaan dat dit allemaal terechte beslissingen waren. Daarover is nu toch discussie ontstaan op sociale media. Er gaan online immers beelden rond waaruit moet blijken dat de linksachter van Saoedi-Arabië nog achter Lautaro Martínez stond op het moment dat deze bal ontving en uiteindelijk scoorde. De Argentijnse fans zijn er alvast zeker van dat hen onrecht werd aangedaan. 📺 ERROR catastrófico del VAR en el gol anulado a Lautaro Martínez.



El VAR cogió al defensa equivocado olvidándose del lateral izquierdo.



Lautaro Martínez se encuentra en POSICION LEGAL. ❌



Análisis al detalle de @_naxotellado trazando las tres líneas. pic.twitter.com/BzC8BSpgtI — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 22, 2022 "Een castastrofale fout van de VAR", klinkt het. "Lautaro Martínez stond wel degelijk on side." Als deze treffer geteld had, zou dat de 2-0 voor Argentinië geweest zijn. Sowieso had er dan dus een ander eindresultaat op het scorebord gestaan.