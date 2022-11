Lionel Messi reageert op nederlaag tegen Saoedi-Arabië

De eerste stunt van het WK is een feit. Argentinië ging met 2-1 onderuit tegen Saoedi-Arabië.

Het was een vreemde partij van Argentinië dat enkele doelpunten afgekeurd zag in de eerste helft, maar na de rust het deksel op de neus kreeg.

“We wisten dat Saoedi-Arabië een team met goede spelers heeft, die goed met de bal omgaan en hoog spelen. Er zijn geen excuses”, klinkt het bij Lionel Messi.

Een zeldzame nederlaag die een reactie moet krijgen. “We zullen meer verenigd zijn dan ooit. Deze groep is sterk en dat hebben we al laten zien. Dit is een situatie die we al lang niet meer hebben gekend. Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is.”

“Het is een heel harde klap voor iedereen, we hadden niet verwacht dat we zo zouden beginnen. Dingen gebeuren met een reden. We moeten voorbereid zijn op wat komen gaat, we moeten winnen en dat hangt van ons af.”