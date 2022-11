Opnieuw sensatie op het WK: Japan verrast Duitsland

Opnieuw een verrassing op het WK. Japan heeft Duitsland met 1-2 verslagen.

Duitsland begon tegen Japan om proberen de blamage van 4 jaar eerder uit te wissen, maar ze stonden na enkele minuten al bijna op achterstand. Maeda werkte de counter van Maeda af, maar op de pas van Ito liep hij buitenspel.

Daarna begon Duitsland meer en meer het balbezit op te eisen. Al ging het in het begin traag. Japan kon alles gemakkelijk dichthouden. Geleidelijk aan begon Duitsland steeds sneller te spelen. Het leverde hen enkele kansen op. Gündogan kon enkele keren op doel trappen.

Uiteindelijk was daar toch een doelpunt voor Gündogan. Raum die al verschillende keren gevaarlijk was dook op links in het strafschopgebied op en keeper Gonda haalde hem onderuit. Gündogan twijfelde niet en trapte hard rechtdoor binnen. Duitsland bleef de bal opeisen en kon tegen Japan die niets meer op de mat konden brengen nog eens scoren, maar Havertz stond buitenspel. 1-0 was de ruststand.

Na de rust waren er in het begin ook nog kansen voor Duitsland. Gnabry raakte de lat. Musiala dribbelde in de 16, maar besloot over. Daarna was er nog Gündogan die tegen de paal trapte. Toen zag je al dat Japan meer strijdlust toonde. Ze zetten meer druk.

De match kantelde helemaal toen Asano inviel. Hij zorgde voor heel wat dreiging en de druk van Japan werd steeds groter. Doan die ook ingevallen was, trapte de rebound binnen. Enkele minuten later kreeg Asano wat hij verdiende. Na enkele kansen liep hij Schlotterbeck eraf. Hij trapte hoog in doel en zette Japan op voorsprong. Duitsland dreigde nadien nog, maar Japan hield stand.