Duitse doelpuntenmaker niet te spreken na nederlaag: "Ooit al een gemakkelijker doelpunt gezien?"

Duitsland kwam op voorsprong tegen Japan, maar verloor op het WK in Qatar uiteindelijk wel met 1-2.

Bondscoach Hansi Flick was achteraf niet te spreken. “Dit is gewoon een loodzware ontgoocheling. Japan heeft ons op efficiëntie geklopt”, citeert Het Nieuwsblad hem. “De individuele fouten die we maakten, zijn gewoon niet goed te praten.”

Ilkay Gündogan scoorde vanop de stip de penalty die Duitsland op voorsprong bracht. Ook hij was achteraf bijzonder boos over de nederlaag.

“We hebben het hen te makkelijk gemaakt. Ik weet niet of er al ooit een doelpunt makkelijker tot stand kwam op een WK dan het tweede dat we slikten. We toonden niet genoeg overtuiging aan de bal. Het viel me op dat niet iedereen de bal wilde hebben en we speelden hem veel te vaak makkelijk kwijt.”