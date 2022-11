Nuchtere Courtois is niet blind voor spel, maar: "Ik wil alle wedstrijden winnen met 1-0 én minder goed voetballen"

Michy Batshuayi tekende dan wel voor het enige doelpunt, maar ook Thibaut Courtois had een héél belangrijk aandeel in de zege. Onze nationale nummer één stopte in de beginfase een strafschop én stond negentig minuten pal.

Al wil hij niet weten dat hij dé redder van het vaderland is. "Ik train er natuurlijk op om strafschoppen te pakken", glimlacht Thibaut Courtois bij Sporza. "En ik heb beelden bestudeerd. Al was het in dit geval wel iets lastiger. Alphonso Davies heeft de laatste tijd slechts twee strafschoppen getrapt."

"Ondanks het spel ben ik tevreden met de drie punten", gaat de goalie van de Rode Duivels verder. "We hebben de nul gehouden en hebben gewonnen. Op een toernooi telt enkel het resultaat, hé. Ik wil alle wedstrijden met 1-0 winnen en minder goed voetballen. Al weet ik ook wel dat het beter zal moeten."

Ik ben tevreden na vanavond. Bij een overwinning zijn we zondag al geplaatst voor de volgende ronde

Al moet het gezegd: Canada had misschien wel meer verdiend. "Het is een heel intense en fysieke ploeg. We kwamen er aanvankelijk heel moeilijk uit, maar na de rust liep het beter. Maar al bij al ben ik tevreden na vanavond. Kroatië en Marokko spelen gelijk. Bij een overwinning zijn we zondag al geplaatst voor de volgende ronde."