De Bruyne geeft uitleg bij discussie met Alderweireld: "Ik vond dat we dat verkeerd aanpakten"

De Rode Duivels wonnen vanavond met het kleinste verschil van Canada. Het spelniveau van onze nationale ploeg zorgde voor frustraties bij Kevin De Bruyne. "Als ploeg was het simpelweg niet goed genoeg."

"Het was als ploeg niet goed genoeg", herhaalt Kevin De Bruyne meermaals bij Sporza. "Ook bij mezelf ontbrak de precisie. Of de punten het belangrijkste zijn? We spelen op een toernooi, maar dat vind ik niet. Het belangrijkste is misschien dat we nu wel weten waaraan we moeten werken."

Na het doelpunt van Michy Batshuayi ontstond aan de zijlijn een discussie tussen Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld en Roberto Martinez. "Waarover dat gesprek ging? Over voetbalzaken. Ik vond dat we in de eerste helft de manier van opbouwen verkeerd aanpakten. We gebruikten de ruimte niet, terwijl die er wél was."

"Dat zijn zaken die gebeuren in het voetbal", besluit De Bruyne. "En dat is ook helemaal geen probleem. We hebben dan ook bijgesteld in de rust. Al was het nog steeds niet genoeg. Of dat te maken heeft met stress? Zo'n eerste match op een WK is altijd speciaal. Al spreek ik voor mezelf als ik zeg dat er geen stress was."