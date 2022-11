Amadou Onana was blij met zijn match tegen Canada: "Tegenstanders miskijken zich vaak op mij"

Onana gaf tijdens zijn speelminuten tegen Canada meteen zijn visitekaartje af met veel inzet en werklust.

De man van Everton liet zich duidelijk opmerken bij de Rode Duivels. “Ik zou niet zeggen dat het perfect was, maar het was wel goed”, zei Onana aan Het Nieuwsblad. “Ik was fysiek en technisch op de afspraak.”

“Mijn infiltraties deden Canada pijn. Tegenstanders miskijken zich vaak op mijn snelheid. Ze zien een grote slungel staan en denken dat ik niet stevig kan sprinten. Dat is niet zo. Eén pas voor mij zijn er twee of drie voor een andere speler.”

De vraag is of Onana niet beter in het basiselftal zou staan. “De bondscoach had me bij de rust gevraagd om mezelf te zijn, want we misten in de eerste helft fysieke impact. Ik heb gewoon mijn best gedaan. Dat is goed gelukt. Ik ben klaar voor elke mogelijke rol. Het is een vraag voor de trainer of ik een potentiële titularis ben. Ik geef gewoon alles als ik op het veld sta, dan is de keuze aan hem.”