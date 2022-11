Analist ziet het met lede ogen aan: "België heeft als een counterploeg gespeeld"

Laten we vooral de overwinning tegen Canada onthouden. Drie punten, maar veel meer is er niet over te zeggen.

De Rode Duivels moesten de match tegen Canada duidelijk ondergaan. Gelukkig werkten de Canadezen niet af, want de score had vlug kunnen oplopen. “Geregeld werden de Rode Duivels echt in de verdrukking geduwd. Vooraf had iedereen schrik voor de counters van Canada, maar uiteindelijk hebben de Rode Duivels als een counterploeg gespeeld, terwijl je toch zou mogen verwachten dat ze een grote periode van de wedstrijd hadden kunnen controleren”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. En dat was ook te zien in het voetbal dat de Rode Duivels speelden. “België hanteerde vaak de lange bal en een paar keer hebben ze op de tegenaanval kunnen dreigen toen Canada snel balverlies leed. Ik had Openda vroeger laten invallen. Canada bleef gedurende de wedstrijd geregeld druk zetten en achterin man tegen man spelen, waardoor er meer mogelijkheden lagen voor een snelle spits dan voor Batshuayi.”