De pijnpunten bij de Rode Duivels: 'opbouwend durfde de verdediging niks' en 'buiten de zestien ben je weinig met Batshuayi'

De frustratie die Kevin De Bruyne gisteren voelde, leefde waarschijnlijk ook bij u in de huiskamer of waar u ook aan het kijken was. De Rode Duivels voetbalden slecht, dat mag gezegd worden. Wij zetten een paar pijnpunten op een rijtje.

Verdediging liep verloren

Toby Alderweireld was achteraf trots dat ze de nul konden houden, maar dat lag meer aan de inefficiëntie van Canada dan aan het doortastend optreden van de Belgische afweer. In de eerste helft werden de wingbacks constant in hun rug gepakt of werden voorbijgelopen. Carrasco werd gewisseld, maar dat had evengoed Castagne kunnen zijn. Ter hunner verdediging: Vertonghen en Dendoncker boden niet al te veel hulp.

Zo was er ook het beeld dat de bal vanop de flank wordt ingespeeld en onze drie centrale verdedigers allemaal naar de man met de bal liepen, terwijl Hutchinson alleen werd gelaten. Er moeten betere afspraken gemaakt worden. Ook qua uitstappen, want veelal liepen onze achterste drie allemaal tegelijk achteruit. Eentje moet sowieso druk gaan zetten op de bal.

Middenveld te traag en onbereikbaar

Youri Tielemans speelt bij Leicester City in een 4-1-4-1. Da's een heel drukbevolkt middenveld waarin hij zelf op heel veel steun kan rekenen. Hij en Axel Witsel konden het allemaal niet belopen tegen de goed inzakkende aanvallers en de mee oprukkende verdedigers. Velen roepen om een middenveld De Bruyne-Onana en niet helemaal onterecht. Die twee zouden het wel kunnen belopen en Onana is daarnaast fysiek indrukwekkend. Daar kan je eens een bal aan kwijt.

Het zou ook ruimte laten om Trossard aan de aftrap te brengen in de pocket. Want we hebben meer onvoorspelbaarheid en dreiging in de zestien nodig. Dat er meer uit het middenveld moet komen, mag duidelijk zijn. De opbouw daar verliep tegen Canada heel stroef.

Buiten de zestien ben je weinig met Batshuayi

Hij werkte zijn quasi enige kans weer perfect af. Daarvoor kan je op hem rekenen: in de zestien is Batshuayi dodelijk. Er buiten, dat is een probleem. Batshuayi kreeg al vele keren te horen van zijn clubcoaches dat hij tactisch moet meedenken. Maar dat is niet zijn sterkste punt. Een bal vasthouden is hem ook niet gegeven en een verdediger op techniek uitschakelen ook niet. Hij kan doelpunten maken!

Maar je hebt ook een jongen nodig die voor tijd en rust kan zorgen zodat de middenvelders kunnen aansluiten. Dat ga je niet krijgen van Batsman.

De ruimte tussen de linies

't Was gisteren noch vis noch vlees. De verdediging stond laag omdat ze schrik hadden van de ruimte in de rug tegen de snelle Canadezen. Het middenveld stond dan weer redelijk hoog en daar tussen gaapte het niemandsland. De Bruyne ging in die ruimte lopen omdat hij nu eenmaal zo voetbalslim is, maar ook KDB speelde niet op zijn gebruikelijk niveau. En de verdedigers hadden schrik om de inspeelpass te geven, zo leek.

Martinez gaat zijn achterste drie wel duidelijk moeten maken dat ze bal in één tijd moeten durven geven. Want anders gaat de opbouw veel te traag starten.