Stijn Stijnen begrijpt De Bruyne: "Meest verontrustende wedstrijd ooit van deze generatie"

Kevin De Bruyne ging na de 1-0 niet vieren, maar richting bondscoach Roberto Martinez. Daar komt ook Toby Alderweireld bij om mee te discussiëren.

De twee Rode Duivels leken in de clinch te gaan, waarbij Martinez vooral een poging ondernam om Toby Alderweireld te sussen. Achteraf werd er niet breed op ingegaan, maar is het voorval daarmee helemaal van de baan is de vraag.

“Dat was de ontlading van een speler die voelt dat de ploeg het totaal niet in de hand heeft. Frustratie. Emotie”, zegt Stijn Stijnen aan Het Nieuwsblad. “Ironisch genoeg vlak nadat een diepe bal wel een doelpunt oplevert. De Bruyne geeft aan wat het probleem is, Alderweireld voelt zich wellicht wat aangevallen en zo ontstaat er een reactie die voortvloeit uit adrenaline.”

Volgens Stijnen zijn die reacties begrijpbaar. “Dit was de meest verontrustende wedstrijd ooit van deze generatie. België werd weggespeeld door Canada, Tielemans en Witsel werden overlopen. De Bruyne was zo gefrustreerd dat hij Tielemans niet zag op die ene tegenaanval, een schoolvoorbeeld van een pass die Kevin al-tijd goed geeft. Dat was choquerend om te zien.”