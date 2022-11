René Vandereycken velt zijn oordeel over Eden Hazard

Over Eden is de voorbije weken al heel wat gezegd en geschreven. Tegen Canada startte hij in het basiselftal.

Voor René Vandereycken is de situatie van Eden Hazard heel duidelijk geworden. “Wie na Egypte twijfelde of Eden Hazard tegen Canada aan de aftrap moest komen, heeft ongelijk gekregen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Als je Hazard meeneemt naar het WK, moet je hem ook klaarstomen voor de latere fase van het toernooi. De opbouw zit goed: tegen Egypte voetbalde hij aan een lager tempo, maar hield hij het wel 70 minuten vol. Ik vond het toen al opvallend dat hij pas op het einde wat initiatief nam, alsof hij vooral aan zijn wedstrijduithouding werkte.” Volgens Vandereycken kregen we een andere Hazard te zien. “Hij nam meer initiatief en zonder echt spectaculair te zijn heeft hij enkele gevaarlijke momenten gecreëerd. Canada maakte veel overtredingen op hem en Hazard was de man die de bal kon bijhouden.”