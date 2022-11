Frank Raes twijfelt niet: "Op deze manier worden we geen wereldkampioen, maar..."

Ook analist Frank Raes zag dat de Rode Duivels tegen Canada niet wisten te overtuigen. Het zal beter moeten in de volgende wedstrijden.

Het was voor Frank Raes een hele opluchting dat België Canada wist te kloppen. “We lagen de volledige wedstrijd onder”, zei hij in Het Belang van Limburg. “Als je naar het aantal doelpogingen kijkt, dan weet je genoeg.”

Gelukkig werkten de Canadezen hun kansen niet af. “Tja, op deze manier worden we geen wereldkampioen. Maar in 1986 waren onze drie groepsmatchen tegen Mexico, Irak en Paraguay ook dramatisch. En toen haalden we toch de halve finale.”

Raes blijft hopen op verbetering. “Het beste nieuws is dat spelers zoals De Bruyne alleen maar beter kunnen worden. En we staan al op kop in onze groep. We gaan als leider de tweede speeldag in. Dat is uiteraard heel positief. Maar een gezondheidswandeling zal het ook tegen Marokko en Kroatië niet worden.”