Buitenlandse pers is niet mals voor de Rode Duivels: van "kansloos voor de wereldtitel" tot "de spot gedreven met hun status"

De prestatie van de Rode Duivels was niet om naar huis te schrijven. Canada overliep België in de 1e helft, maar toch kon België de wedstrijd winnen. Ook het buitenland heeft die prestaties gezien en ze zijn niet mals voor de Rode Duivels.

"Canada heeft laten zien dat België kansloos voor de wereldtitel is", kopte Voetbal International. "Als ze zouden blijven voetballen, zouden ze beter naar huis gaan. Het druk zetten was niet goed, het verdedigen gebeurde labbekakkerig, de passing was slordig en de intensiteit ontbrak volledig. Met wat meer geluk bij Canada stond het na 45 minuten spelen al 0-3."

"Het piepte en het kraakte bij de oude Rode Duivels", klonk het dan weer bij De Telegraaf. "Ze waren met 6 dertigers en 2 29-jarigen begonnen. Het was allerminst overtuigend wat de nummer 2 op de FIFA-ranglijst op de mat bracht."

Ook de BBC zag een moeilijke match voor de Rode Duivels: "De prestatie tegen Canada dreef de spot met de status van de Belgen als nummer twee van de wereld. De gouden generatie heeft zijn beste dagen achter de rug."