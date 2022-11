Kevin De Bruyne verrast: "Ik verdien de trofee van Man van de Match niet"

Elke wedstrijd duidt FIFA een Man van de Match aan. Voor het duel tussen de Rode Duivels en Canada was dat Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne werd na de wedstrijd uitgeroepen tot Man van de Match, iets wat onze landgenoot zelf helemaal niet kon begrijpen.

“Ik speelde geen grote wedstrijd en begrijp niet waarom ik die trofee krijg, wellicht omwille van mijn naam”, was de reactie van Kevin De Bruyne.

“We speelden niet goed en ik ook niet. Er was ruimte, maar we vonden ze niet, zeker niet in de eerste helft. Daarom geraakte ik geïrriteerd. We kwamen er niet goed uit, we waren niet sluw genoeg.”