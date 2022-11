Geen gele kaart voor minister van Buitenlandse Zaken met One Love-armband

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) die met een statement kwam richting FIFA-baas Gianni Infantino.

Van de Rode Duivels geen protestactie tegen het WK in Qatar of het verbod op de One Love-aanvoerdersband. Geen premier of koning ook nog, maar wel minister van Buitenlandse Zaken Lahbib in Qatar.

In de namiddag had ze een lunch met sjeik Mohammed Al Thani, minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier en de broer van emir Tamim Al Thani. Volgens haar entourage kaartte Lahbib er de schending van de mensenrechten en de lgbtq+-gemeenschap aan.

‘s Avonds had ze een informeel gesprek met FIFA-baas Gianni Infantino. Daarop is duidelijk te zien dat ze op een t-shirt van de Rode Duivels de One Love-armband draagt. Een gele kaart kreeg ze alvast niet van Infantino…