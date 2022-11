Lorenzo Staelens keek op van discussie tussen Alderweireld en De Bruyne: "Achteraf geen trammelant"

Voor de Rode Duivels naar de kleedkamer trokken voor de rust kwam het tot een discussie tussen Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld.

Niet ongewoon dat zoiets gebeurt, zegt Lorenzo Staelens aan Het Nieuwsblad. “Ik heb er ook tal van gehad. Alleen gebeurt dat niet altijd voor het oog van de camera’s. Beter is om dat binnenskamers te doen”, klinkt het.

Ze hadden dat beter anders aangepakt op dat moment. “Wacht De Bruyne een minuutje, dan is het rust. In de kleedkamer zou het dezelfde discussie zijn geweest, maar dan ziet niemand dat en is er achteraf geen trammelant over.”

Iets wat volgens Staelens zeker geen sporen zal nalaten. “Als er dan een discussie ontstaat, dan is het aan de coach om dat achteraf in goede banen te leiden. Maar het is sowieso beter dat er nu aan de alarmbel wordt getrokken. Het kan snel gaan.”