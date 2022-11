Marc Wilmots haalt uit naar criticasters over de prestatie van Rode Duivels

Zelfs een overwinning op het WK lijkt niet genoeg te zijn. Op de prestatie van de Rode Duivels volgde heel veel kritiek.

Marc Wilmots vindt het niet kunnen dat er zoveel kritiek gegeven wordt op de Rode Duivels, zelfs nadat ze de eerste groepswedstrijd tegen Canada tot een goed einde brachten.

Zeker omdat Kroatië en Marokko eerder op de dag gelijk speelden, waardoor de Belgen alleen leider zijn in de groep na de winst tegen Canada.

“De rest is blabla en moeten we gewoon vergeten. We speelden niet goed, maar we winnen en hebben de drie punten”, zei de ex-bondscoach op RTBF.

Voor hem is het belangrijkste dat de Rode Duivels in de achtste finales geraken en op welke manier dat gebeurt speelt geen enkele rol.