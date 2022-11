(Cynische) lof voor de Rode Duivels: "Je kan zeggen dat de Belgen het geleerd hebben"

Tussen alle negatieve reacties over de Rode Duivels door kwam er vanuit één hoek toch positief nieuws over de zege tegen Canada.

Het is Raymond Domenech, de oud-bondscoach van Frankrijk, die in een gesprek met L’Equipe zegt dat de Rode Duivels iets deden wat ze vroeger niet konden.

“Je kunt zeggen dat de Belgen het hebben geleerd”, vertelt hij. “Vroeger speelden ze goed, maar verloren ze. Nu spelen ze slecht en weten ze te winnen.”

In 2018 in de halve finale tegen Frankrijk was het net andersom. Toen waren de Duivels goed, maar verloren ze van Frankrijk. “Ze begrepen dat je wanneer je slecht bent, je ook een wedstrijd kan winnen op de counter”, klonk het cynisch.