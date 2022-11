Hazard laat zich horen over match tegen Canada en One Love armband

Geen statement van Eden Hazard. Tegen Canada droeg hij een gewone blauwe armband en niet die van One Love.

Duitsland kwam op het WK in Qatar met een statement door hun mond te bedekken bij de ploegfoto. De Rode Duivels deden niks. “Maar Duitsland verliest wel”, zegt Hazard lachend aan Het Laatste Nieuws.

“Nee, we zijn hier om te voetballen, niet om politieke boodschappen te verspreiden. Daar zijn andere mensen beter voor geplaatst. Er is al veel over gezegd. Ik voel me niet comfortabel om erover te praten. Ik wou de match niet beginnen met een gele kaart, dat kan in je nadeel gaan spelen in de loop van het toernooi. Misschien draag ik hem later nog wel, we zullen zien.”

Hazard speelde een uur bij de Rode Duivels en deed zijn duit in het zakje. “Ik heb alles gegeven. Collectief kon het beter, maar da's misschien normaal in de eerste match van het toernooi. Onze tweede helft was al beter. We moeten groeien in dit toernooi. We kunnen veel beter.”