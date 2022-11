📷 Daar durfde niemand iets van zeggen: Deens ex-premier verschijnt in tribune met regenboogjurk

Voormalig Deens premier Helle Thorning-Schmidt was dinsdag een opvallende verschijning in de tribunes tijdens de match tussen Denemarken en Tunesië. Ze kwam haar landgenoten immers aanmoedigen in een opvallende regenboogjurk.

Denemarken was één van de vooraanstaande strijders om een signaal af te geven in Qatar. Ze introduceerden de regenboogband, maar mochten die uiteindelijk niet dragen van de FIFA. Maar aan een politica heeft de wereldvoetbalbond weinig te zeggen en ook in Qatar riskeren ze het zich niet om het haar te verbieden. Dus trok ze een jurk met regenboogmotief op de mouwen aan.

“Ik sprak met activisten van de LGBTQ+-gemeenschap in Qatar en ik had echt een goed overzicht van de dingen die we kunnen doen om hen te helpen” , schreef ze op Instagram. "Ik sta volledig achter de zeven teams die de armband niet zullen dragen gezien de zware FIFA-sancties. Het beste waar we nu op kunnen hopen is dat een van de zeven teams deze beker wint."

"Er moet op worden gewezen dat slechts zeven teams van de 211 lidstaten van de FIFA het een goed idee vonden. Ik denk dat de DBU (nationale voetbalfederatie in Denemarken) een eerlijke strijd heeft gestreden en ik ben ook blij om te vechten."