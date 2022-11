📷 Dokter en bondscoach spreken elkaar tegen over blessure van Neymar

Neymar liep in de tweede helft een blessure op na een stevige tackle van Nikola Milenkovic.

De Braziliaan probeerde nog verder te spelen, maar na tien minuten moest hij het veld toch verlaten. Bij Brazilië zijn ze er alvast niet gerust in.

Maandag speelt de Seleçao tegen Zwitserland de tweede groepswedstrijd op het WK. Bondscoach Tite wilde vooral geen paniek zaaien en was duidelijk. “Wees gerust: we zijn ervan overtuigd dat Neymar op het WK blijft spelen. Daar kan je absoluut zeker van zijn”, klonk het.

Teamdokter Rodrigo Lasmar was veel minder optimistisch. “Hij heeft zijn rechterenkel verstuikt. Die is momenteel gezwollen. Het is afwachten hoe hij de komende 24 uur op die kwetsuur zal reageren. Het is momenteel nog te vroeg om een oordeel te vellen.”