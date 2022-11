Bevestigd: Neymar mist volgende match van Brazilië

Het is dan toch zo. Neymar zal maandag niet spelen in de tweede groepswedstrijd van Brazilië op het WK in Qatar.

Neymar moest het duel tegen Servië staken na een stevige tackle. Na de match probeerde de bondscoach van Brazilië de blessure te minimaliseren. Onderzoek wees echter uit dat de ligamenten aan de enkel geraakt zijn. Neymar zal daardoor de groepswedstrijd van maandag tegen Zwitserland al zeker missen. Volgende week vrijdag is Kameroen nog de tegenstander in de groepsfase. Over die laatste match wordt geen uitspraak gedaan. “We proberen hen op te lappen voor het vervolg van dit WK”, klinkt het in het Braziliaanse kamp voorzichtig.