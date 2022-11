Degryse is nog meer overtuigd: "Zij zijn veruit topfavoriet in Qatar"

Alle ploegen zijn al eens aan beurt geweest op het WK en Marc Degryse denkt te weten hoe de machtsverhoudingen liggen. Na de prestatie van gisteren heeft Brazilië zijn status nog eens weten te bevestigen.

Voor Degryse moet men niet twijfelen. "Om te beginnen heeft Brazilië z’n statement gemaakt: zij zijn veruit topfavoriet in Qatar. Niet alleen omwille van Neymar, maar alle weelde naast hem en op de bank. Als je mannen zoals Antony, Rodrygo, Gabriel Jesus en Martinelli kan inbrengen... Ze beschikken over zó veel wapens, over zó veel individuele klasse, techniek en snelheid", zegt hij in HLN.

"Met Richarlison hebben ze ook een speler in huis die het met mooi voetbal en individuele flitsen kan afmaken. De eerst helft stelde Servië, dat geen slecht elftal heeft, zich stug op maar na de rust was het eenrichtingsverkeer en toonde Brazilië welke klasse ze in huis hebben."

Een paar wereldsterren mogen volgens hem ook een kruis maken over hun titelambities. "Ronaldo en Messi, die gaan het op hun laatste WK echt niet redden, zij gaan geen wereldtitel op hun naam schrijven, maar op zijn 30ste maakt Neymar toch een mooie kans. En als vierde wereldster wil ik daar Mbappé aan toevoegen. Titelhouder met Frankrijk, met hen moet je ook rekening houden. Hij was top tegen Australië, stak er met kop en schouders bovenuit."

"Vergeet ook niet dat van dat viertal Mbappé op z’n 19de al wereldkampioen werd. Hij heeft dus een streepje voor op de drie anderen. En als hij in de finale raakt, kan hij nog voor z’n 24 voor een tweede keer het WK winnen - dat zou straf zijn.