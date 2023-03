Hein Vanhaezebrouck ziet enkele factoren in zijn voordeel om Basaksehir uit te schakelen

In de Conference League staat KAA Gent oog in oog met Basaksehir. Hein Vanhaezebrouck ziet mogelijkheden voor de kwalificatie.

Vorig weekend verloor Basaksehir met 1-0 van Alanyaspor in de Turkse competitie. Het was de eerste wedstrijd nadat de competitie een maand stil lag door de aardbevingen. Een factor die de match tegen KAA Gent zeker zal beïnvloeden.

“Je zag dat ze een maand stil lagen maar ze hebben sowieso wel de opties om te wisselen. De invallers brengen dezelfde kwaliteit. Op verplaatsing verliezen ze wel af en toe. Dat moet ons het geloof geven dat er iets mogelijk is, misschien wel een overwinning”, is Vanhaezebrouck duidelijk.

Een goed resultaat in de heenmatch is nodig om de kans op kwalificatie te houden. “Dan ligt het open voor die terugmatch. Het is er trouwens niet de heksenketel als bij andere Turkse club. Misschien worden ze hier wel meer gesteund dan in de return.”