KAA Gent komt met een statement over de grasmat tegen Basaksehir

Het leek wel waterballet. Voetballen was, zeker in de tweede helft, zo goed als mogelijk donderdagavond in de Ghelamco Arena.

Het veld lag er bijzonder slecht bij. Enorme plassen water maakten het veld onbespeelbaar, maar toch werd de wedstrijd helemaal afgewerkt. Een samenloop van omstandigheden, zo spreekt men bij de Buffalo’s. Op hun website komt KAA Gent met een statement in de zaak. Die kan je hier integraal lezen...

Ons veld heeft donderdagavond zwaar geleden onder de hevige regenval boven de Ghelamco Arena. In de tweede helft van de wedstrijd tegen Basaksehir werd voetballen heel moeilijk door de vele plassen op het veld. KAA Gent heeft meteen een plan van aanpak opgesteld om het terrein er bovenop te helpen voor de match tegen Eupen op 19 maart.

Vanmorgen waren er alvast geen plassen meer te zien op het veld. Het drainagesysteem doet en deed zijn werk. De omstandigheden waren evenwel erg moeilijk. Daags voor de wedstrijd lag er een sneeuwtapijt op het veld. Dankzij de veldverwarming verdween die in de loop van de dag, maar er viel ook veel regen. KAA Gent had daarom bij de UEFA een verzoek ingediend om de avondtraining van Basaksehir op een ander veld te laten plaatsvinden. Helaas wilden de bezoekers niet uitwijken en is UEFA hen daarin gevolgd.

Niet ideaal, maar vooral de zware regenval tijdens de wedstrijd had gevolgen voor de bespeelbaarheid van het veld. De gemiddelde neerslag voor de volledige maand maart bedraagt gemiddeld 55 à 60 mm. Uit gegevens van het KMI blijkt dat er donderdag bijna 20 mm regen viel, waarvan ruim 10 mm tijdens de wedstrijd. Die cijfers zijn niet per se heel uitzonderlijk, maar de langdurige neerslag in combinatie met de piek tijdens de match zorgde voor problemen. Was de aftrap vroeger gegeven, dan was het veld beter gespaard gebleven.

Dat ons veld het moeilijk kreeg, is ook te wijten aan de mindere staat van de organische toplaag. In november en december zijn de groeilampen voor het gras door de torenhoge energieprijzen minder ingezet. Eind december werden in één week 3 thuiswedstrijden gespeeld (KAA Gent Ladies-Zulte Waregem, KAA Gent-Cercle Brugge en KAA Gent-Standard). De slechte weersomstandigheden deden het veld toen al een eerste keer geen goed. De dichtheid van het gras nam erdoor af.

KAA Gent doet er nu alles aan om de staat van het veld te verbeteren. Komende maandag komen alle betrokken partijen hiervoor samen. De eerstvolgende thuiswedstrijd wordt volgende week zondag gespeeld tegen Eupen. Daarna is er een break tot 8 april, wanneer KAA Gent bezoek krijgt van Union. Na het seizoen zal de organische toplaag van het veld vervangen worden. De club bedankt ook zijn greenkeepers die hun uiterste best doen om het veld zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.