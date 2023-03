Analist overtuigd: "KAA Gent heeft nog iets bijzonders in petto dit seizoen"

KAA Gent heeft dit seizoen enkele heel goede transfers gedaan. Als klap op de vuurpijl haalde het tijdens de wintermercato Gift Orban binnen, die ondertussen negen keer scoorde.

Orban is een enorme toptransfer geworden voor KAA Gent. Hij levert de club niet alleen veel doelpunten op, maar zal binnenkort wellicht ook de nodige miljoenen opbrengen. Gekocht voor 3,3 miljoen euro zal hij bij een verkoop zeker een veelvoud daarvan opleveren na zijn prestaties van de voorbije weken.

Ook andere transfers van KAA Gent hebben dit seizoen bijzonder goed geloond. Wim De Coninck noemt met Piatkowski, Cuypers en Hong drie namen. “De sportieve verantwoordelijken van AA Gent hebben echt punten gescoord”, vertelt de analist aan Het Nieuwsblad.

De prestaties gaan de voorbije weken de lucht in, waardoor De Coninck hoopt dat dit seizoen bijlange nog niet gespeeld is voor de Buffalo’s. Hij is er dan ook van overtuigd dat het beste nog moet komen bij de ploeg van Hein Vanhaezebrouck. “De Buffalo's mogen meer dan ooit hopen op een fraaie eindsprint. Zowel in Europa als in de Jupiler Pro League.”